У Анчелотти и «Реала» возникли разногласия из-за ставки Переса на будущую сделку по Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти недоволен трансферной политикой мадридского клуба.
Как сообщает The Athletic, главным требованием итальянского специалиста было подписание нового топ-форварда на замену ушедшему французскому нападающему Кариму Бензема. Окружение итальянца обсуждало возможность отставки в знак протеста, но сам тренер такой вариант не рассматривает.
Отмечается, что Анчелотти считает, что ставка руководства «Реала» на будущую сделку по Мбаппе ставит под сомнение перспективы команды в сезоне-2023/24.
Анчелотти возглавил мадридский «Реал» летом 2021 года. Итальянец вернулся к работе в мадридском клубе после ухода из «Эвертона».
По итогам сезона-2022/2023 чемпионата Испании «Реал» занял второе место. В Лиге чемпионов команда добралась до полуфинала, где уступила «Манчестер Сити».
Килиан Мбаппе готов играть в Серии А только за «Милан»:
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