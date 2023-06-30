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Дмитрий Булыкин: от Николая Комличенко ждут больше голов

Дмитрий Булыкин: от Николая Комличенко ждут больше голов
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о форварде «Ростова» Николае Комличенко.

«Он проявлял себя во многих командах, но в целом от него ждут больше голов. Если он выйдет на более высокий уровень результативности, то войдёт в тройку лучших российских нападающих.

Его корректнее сравнивать с Александром Соболевым и с Артёмом Дзюбой. У него более таранный типаж. Если он станет больше забивать, то их можно будет сравнить», – приводит слова Булыкина «Евро-футбол.Ру».

В сезоне-2022/2023 Николай Комличенко провёл 26 игр за «Ростов» в рамках РПЛ, забив 10 голов и сделав шесть результативных передач. Комличенко стал лидером среди игроков всех клубов Российской Премьер-Лиги по заработанным на себе фолам в прошедшем сезоне.

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