Дмитрий Булыкин: от Николая Комличенко ждут больше голов

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о форварде «Ростова» Николае Комличенко.

«Он проявлял себя во многих командах, но в целом от него ждут больше голов. Если он выйдет на более высокий уровень результативности, то войдёт в тройку лучших российских нападающих.

Его корректнее сравнивать с Александром Соболевым и с Артёмом Дзюбой. У него более таранный типаж. Если он станет больше забивать, то их можно будет сравнить», – приводит слова Булыкина «Евро-футбол.Ру».

В сезоне-2022/2023 Николай Комличенко провёл 26 игр за «Ростов» в рамках РПЛ, забив 10 голов и сделав шесть результативных передач. Комличенко стал лидером среди игроков всех клубов Российской Премьер-Лиги по заработанным на себе фолам в прошедшем сезоне.