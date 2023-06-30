Найнгголан близок к переходу в сан-маринскую «Ла Фиориту»

Бельгийский полузащитник Раджа Найнгголан может перейти в сан-маринскую «Ла Фиориту» на правах свободного агента, сообщает San-Marino RTV.
По информации источника, стороны близки к достижению окончательной договорённости. В прошлом сезоне «Ла Фиорита» стала серебряным призёром чемпионата. Команда является шестикратным обладателем первенства Сан-Марино.
Во второй половине сезона-2022/2023 Найнгголан выступал за итальянский СПАЛ. На счету бельгийского полузащитника десять матчей во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,8 млн.
Ранее Найнгголан жёстко высказывался о руководстве бельгийского «Антверпена».
- 30 июня 2023
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