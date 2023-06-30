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«Ланс» усилился новым нападающим

«Ланс» усилился новым нападающим
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«Ланс» подписал нападающего «Парижа» Моргана Гилавоги. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

По информации источника, контракт 25-летнего форварда с «Лансом» будет рассчитан до конца июня 2027 года. Другие подробности сделки на данный момент неизвестны.

В сезоне-2022/2023 на счету Гилавоги 33 матча за «Париж» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.

Ранее сообщалось о желании сразу нескольких топ-клубов подписать защитника «Ланса».

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