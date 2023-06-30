«Безмерно рад, что мне удалось вернуться домой». Кобесов — о переходе в «Аланию»
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Полузащитник Давид Кобесов высказался о переходе в «Аланию» на правах аренды из «Пари Нижний Новгород».
«Безмерно рад, что мне удалось вернуться домой к своей семье, к друзьям! Испытываю максимально позитивные эмоции и мощный настрой. Приятно снова находиться здесь. Заряжен на предстоящий сезон. Легко не будет, но, уверен, как и вся команда, что у нас получится решить поставленные задачи. А что касается меня, я сделаю всё, что в моих силах, для достижения общей цели. Я всего себя отдам для родной республики!
Приветствую всех болельщиков, весь красно-жёлтый коллектив! Нас ждёт увлекательный сезон. Не сомневаюсь, что мы с гордостью и успешно пройдём его все вместе, друзья!» — приводит слова Кобесова официальный сайт «Алании».
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