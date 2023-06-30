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Гжегож Крыховяк расторг контракт с «Краснодаром»

Гжегож Крыховяк расторг контракт с «Краснодаром»
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Польский полузащитник Гжегож Крыховяк расторг контракт с «Краснодаром», информирует Мeczyki.pl. Соглашение сторон было рассчитано до лета 2024 года.

Согласно сведениям источника, после расторжения контракта с «Краснодаром» есть вероятность возвращения Крыховяка в сборную Польши. Сейчас Гжегож ведёт переговоры с клубами из Европы и Саудовской Аравии. Его будущее должно проясниться в ближайшее время.

Напомним, летом 2022 года Крыховяк воспользовался правом покинуть российскую команду и перешёл на правах аренды в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. По условиям арендного соглашения поляк должен был вернуться в «Краснодар» летом 2023 года. За «быков» Гжегож успел провести всего 15 матчей, после чего уехал из России.

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