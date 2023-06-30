«Ливерпуль» отдаст Карвалью в аренду в ближайшее время

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью близок к переходу в «Лейпциг» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, 20-летний португалец в пятницу, 30 июня, подписал все необходимые документы. Официальное заявление от клубов ожидается в ближайшее время. По ходу переговоров «Ливерпуль» не желал принимать предложение о полном трансфере молодого футболиста.

Карвалью перешёл в «Ливерпуль» из «Фулхэма» прошлым летом. В сезоне-2022/2023 на счету португальца 21 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Контракт игрока с мерсисайдским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино в саудовский «Аль-Ахли».