«Ливерпуль» отдаст Карвалью в аренду в ближайшее время

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью близок к переходу в «Лейпциг» на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, 20-летний португалец в пятницу, 30 июня, подписал все необходимые документы. Официальное заявление от клубов ожидается в ближайшее время. По ходу переговоров «Ливерпуль» не желал принимать предложение о полном трансфере молодого футболиста.
Карвалью перешёл в «Ливерпуль» из «Фулхэма» прошлым летом. В сезоне-2022/2023 на счету португальца 21 матч за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Контракт игрока с мерсисайдским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.
Ранее сообщалось о возможном переходе форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино в саудовский «Аль-Ахли».
- 30 июня 2023
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