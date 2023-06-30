«Зенит» объявил о переходе Александра Коваленко

«Зенит» на своём официальном сайте объявил о переходе Александра Коваленко. Сине-бело-голубые достигли договорённости с «Сочи» о переходе центрального полузащитника. Контракт Коваленко с «Зенитом» рассчитан до 2028 года.
«Футбольный клуб «Зенит» приветствует полузащитника в Петербурге и желает покорения новых высот в составе сине-бело-голубых! Добро пожаловать!» — написала пресс-служба «Зенита».
Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» заплатит «Сочи» за молодого игрока около 200 млн рублей. При этом сине-бело-голубые выиграли борьбу за подписание Коваленко у московских клубов.
В сезоне-2022/2023 Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.
- 30 июня 2023
-
13:05
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:44
-
12:39
-
12:31
-
12:29
-
12:28
-
12:25
-
12:15
-
12:12
-
12:07
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:36
-
11:28
-
11:27
-
11:17
-
11:11
-
11:00
-
10:53
-
10:51
-
10:45
-
10:38
-
10:30
-
10:29
-
10:20
-
10:15
-
10:05
-
10:02
-
09:59
-
09:48
-
09:45