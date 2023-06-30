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«Зенит» объявил о переходе Александра Коваленко

«Зенит» объявил о переходе Александра Коваленко
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«Зенит» на своём официальном сайте объявил о переходе Александра Коваленко. Сине-бело-голубые достигли договорённости с «Сочи» о переходе центрального полузащитника. Контракт Коваленко с «Зенитом» рассчитан до 2028 года.

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует полузащитника в Петербурге и желает покорения новых высот в составе сине-бело-голубых! Добро пожаловать!» — написала пресс-служба «Зенита».

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» заплатит «Сочи» за молодого игрока около 200 млн рублей. При этом сине-бело-голубые выиграли борьбу за подписание Коваленко у московских клубов.

В сезоне-2022/2023 Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.

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