«Торпедо» уступило «Нефтехимику» в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались московское «Торпедо» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе спортивного городка «Лужники». «Нефтехимик» одержал победу со счётом 2:1.
На 36-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Нефтехимика» Максим Петров, арендованный у московского «Локомотива». На 47-й минуте полузащитник «Торпедо» Алексей Усанов забил ответный мяч. Победу «Нефтехимику» принёс игрок на просмотре, который отличился на 54-й минуте.
«Торпедо» завершило сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на последней, 16-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 13 очков после 30 матчей и отправилась в Мелбет Первую лигу. «Нефтехимик» занял в Первой лиге шестое место.
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