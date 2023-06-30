Ярошик: РПЛ — непростой чемпионат, много равных команд, только «Зенит» оторвался от других

Новый главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о конкуренции в Российской Премьер-Лиге. Также он оценил тот факт, что в первом матче РПЛ оренбуржцы сыграют с московским «Спартаком» — принципиальным соперником ЦСКА, за который Ярошик выступал в бытность футболистом.
«Первый матч в РПЛ — и сразу «Спартак»? Лучшего начала и пожелать не мог. Может, это будет дополнительным стимулом для меня и других ребят, например. Но скажу так: «Спартак» — большой клуб и противник, но я бы хотел быть успешным не только против «Спартака».
Может ли ЦСКА стать чемпионом? Непростой вопрос, потому что есть «Зенит», который показывает другой футбол, у него другой уровень игроков. Не знаю, когда закончится гегемония «Зенита» в российском футболе, этого никто не знает.
В России непростой чемпионат, много равных команд. Может, только «Зенит» чуть оторвался от других. Так что ЦСКА будет непросто не только с ними, но и с другими командами», — приводит слова Ярошика «Матч ТВ».
- 30 июня 2023
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