М. Кержаков: главная задача «Зенита» — сбалансированно подойти к Суперкубку и старту РПЛ

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о летних сборах сине-бело-голубых, а также оценил уровень московского ЦСКА, с которым предстоит сыграть в матче за Суперкубок России. Игра состоится 15 июля в Казани.
«Не совсем обычно, что сборы проходят в Петербурге? Я уже не помню, как было по-другому, если честно. Если серьёзно, то есть свои плюсы и свои минусы. Плюс в том, что ты находишься с семьёй, а минус — в том, что меньше времени на восстановление. Хотя это каждый решает для себя сам — можно ночевать на базе и восстанавливаться здесь.
Главная задача — сбалансированно подойти к Суперкубку и старту чемпионата. Это самое важное, это на первом месте.
Я думаю, что ЦСКА на данный момент — самый серьёзный соперник для нас. Не помню ни одной простой игры против них — ни дома, ни на выезде. Игра за Суперкубок будет напряжённая. Они всегда были конкурентами, всегда претендовали на первое место в РПЛ», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».
- 30 июня 2023
-
16:04
-
15:57
-
15:55
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:38
-
15:16
-
15:12
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:52
-
14:51
-
14:50
-
14:35
-
14:29
-
14:24
-
14:14
-
14:07
-
14:03
-
13:50
-
13:44
-
13:34
-
13:26
-
13:26
-
13:24
-
13:17
-
13:05
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:44
-
12:39
-
12:31