М. Кержаков: главная задача «Зенита» — сбалансированно подойти к Суперкубку и старту РПЛ

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков высказался о летних сборах сине-бело-голубых, а также оценил уровень московского ЦСКА, с которым предстоит сыграть в матче за Суперкубок России. Игра состоится 15 июля в Казани.

«Не совсем обычно, что сборы проходят в Петербурге? Я уже не помню, как было по-другому, если честно. Если серьёзно, то есть свои плюсы и свои минусы. Плюс в том, что ты находишься с семьёй, а минус — в том, что меньше времени на восстановление. Хотя это каждый решает для себя сам — можно ночевать на базе и восстанавливаться здесь.

Главная задача — сбалансированно подойти к Суперкубку и старту чемпионата. Это самое важное, это на первом месте.

Я думаю, что ЦСКА на данный момент — самый серьёзный соперник для нас. Не помню ни одной простой игры против них — ни дома, ни на выезде. Игра за Суперкубок будет напряжённая. Они всегда были конкурентами, всегда претендовали на первое место в РПЛ», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».