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Канищев — о Коваленко: в «Зените» молодым не хватает места, нет возможности развиваться

Канищев — о Коваленко: в «Зените» молодым не хватает места, нет возможности развиваться
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Бывший российский футболист Александр Канищев прокомментировал переход полузащитника Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит».

«Зенит» приобрёл Коваленко для того, чтобы сделать из него мастера и продать. Я не видел его игру, но, наверное, в Александре разглядели потенциал. Если он сможет принести пользу «Зениту», то кто-то знает, что делает.

Но в «Зените» нет возможности развиваться молодым игрокам, потому что им не хватает места на поле. Если нынешний состав петербуржцев сохранится, то остаётся два-три места для российских игроков. Коваленко сможет подрасти, если окажется на этих местах. С хорошими мастерами легче прогрессировать», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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