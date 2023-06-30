Канищев — о Коваленко: в «Зените» молодым не хватает места, нет возможности развиваться
Поделиться
Бывший российский футболист Александр Канищев прокомментировал переход полузащитника Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит».
«Зенит» приобрёл Коваленко для того, чтобы сделать из него мастера и продать. Я не видел его игру, но, наверное, в Александре разглядели потенциал. Если он сможет принести пользу «Зениту», то кто-то знает, что делает.
Но в «Зените» нет возможности развиваться молодым игрокам, потому что им не хватает места на поле. Если нынешний состав петербуржцев сохранится, то остаётся два-три места для российских игроков. Коваленко сможет подрасти, если окажется на этих местах. С хорошими мастерами легче прогрессировать», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Комментарии
- 30 июня 2023
-
16:04
-
15:57
-
15:55
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:38
-
15:16
-
15:12
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:52
-
14:51
-
14:50
-
14:35
-
14:29
-
14:24
-
14:14
-
14:07
-
14:03
-
13:50
-
13:44
-
13:34
-
13:26
-
13:26
-
13:24
-
13:17
-
13:05
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:44
-
12:39
-
12:31
Партнерский контент