«Ювентус» попрощался с Куадрадо

Колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо покидает «Ювентус» в качестве свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

«Восемь незабываемых лет, полных радости, улыбок, шуток и энтузиазма, головокружительных дриблингов, сумасшедших проходов, голов. В этом году его вклад в командную игру был значительным, он принял участие в 47 матчах, что позволило ему превзойти отметку в 300 выступлений за «бьянконери». Куадрадо оставил свой след в истории туринской команды. Эмоции, которые он дарил каждому, останутся с нами навсегда.

Спасибо за всё, Панита!» — говорится в сообщении клуба.

Контракт игрока с «бьянконери» истёк в конце июня этого года. Туринцы решили не продлевать сотрудничество с 35-летним футболистом. Куадрадо выступал за «Ювентус» на протяжении восьми лет (с 2015 года). С туринской командой он завоевал десять трофеев: пять скудетто, три Кубка и два Суперкубка Италии.

В сезоне-2022/2023 на счету колумбийского полузащитника 47 матчей за «бьянконери» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость Куадрадо, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Ранее сообщалось об уходе из «Интера» свободным агентом защитника Милана Шкриньяра.