«Краснодар» подписал контракт с Эктовым

Полузащитник Александр Эктов, ранее выступавший за «Оренбург», подписал соглашение с «Краснодаром». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
«Защитник подписал с нашим клубом трёхлетний контракт, который будет действителен до 30 июня 2026 года. Ранее стороны достигли принципиального согласия, накануне футболист успешно прошёл медосмотр, а сегодня были улажены последние формальности», — говорится в заявлении клуба.
27-летний Эктов стал игроком «Оренбурга» летом 2020 года, перейдя из «Шинника». В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекало летом 2024 года.
Прошедший сезон РПЛ «Оренбург» завершил на седьмом месте, а «Краснодар» — на шестом.
- 30 июня 2023
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