ФИФА обязала «Кардифф Сити» выплатить всю сумму «Нанту» за трансфер Эмилиано Салы

ФИФА обязала валлийский клуб «Кардифф Сити» полностью рассчитаться с французским «Нантом» по трансферу Эмилиано Салы. «Кардиффу» необходимо сделать два последних платежа, чтобы закрыть общую сумму в € 17 млн, сообщает L'Equipe.
Разбирательство между двумя клубами длилось более четырёх лет, практически со дня трагической гибели Эмилиано во время перелёта через Ла-Манш. Напомним, нападающий «канареек» собирался подписать контракт с «Кардиффом» зимой 2019 года.
За два дня до авиакатастрофы клубы заключили договор, и теперь валлийскому клубу, который подтвердил вердикт ФИФА, предстоит совершить два платежа на € 6 млн и € 5 млн. Валлийский клуб уже обращался в спортивный арбитражный суд (TAS) в Лозанне, но и там потерпел неудачу.
Между тем «Кардифф» также возбудил гражданский иск в коммерческом суде Нанта и требует от «канареек» почти € 110 млн в качестве компенсации за «ущерб, понесённый» после исчезновения Салы. Расследование уголовного дела, начатое прокуратурой Нанта в конце января 2020 года, всё ещё продолжается.
- 30 июня 2023
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