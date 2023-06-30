Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА обязала «Кардифф Сити» выплатить всю сумму «Нанту» за трансфер Эмилиано Салы

ФИФА обязала «Кардифф Сити» выплатить всю сумму «Нанту» за трансфер Эмилиано Салы
Комментарии

ФИФА обязала валлийский клуб «Кардифф Сити» полностью рассчитаться с французским «Нантом» по трансферу Эмилиано Салы. «Кардиффу» необходимо сделать два последних платежа, чтобы закрыть общую сумму в € 17 млн, сообщает L'Equipe.

Разбирательство между двумя клубами длилось более четырёх лет, практически со дня трагической гибели Эмилиано во время перелёта через Ла-Манш. Напомним, нападающий «канареек» собирался подписать контракт с «Кардиффом» зимой 2019 года.

За два дня до авиакатастрофы клубы заключили договор, и теперь валлийскому клубу, который подтвердил вердикт ФИФА, предстоит совершить два платежа на € 6 млн и € 5 млн. Валлийский клуб уже обращался в спортивный арбитражный суд (TAS) в Лозанне, но и там потерпел неудачу.

Между тем «Кардифф» также возбудил гражданский иск в коммерческом суде Нанта и требует от «канареек» почти € 110 млн в качестве компенсации за «ущерб, понесённый» после исчезновения Салы. Расследование уголовного дела, начатое прокуратурой Нанта в конце января 2020 года, всё ещё продолжается.

Материалы по теме
«Кардифф Сити» пытается отсудить у «Нанта» € 110 млн по делу о переходе Эмилиано Салы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023