Виктор Мелёхин: я пока не Смолов и не Кокорин. В сборную поеду с закрытыми глазами

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин рассказал о своём желании выступать за сборную России.

«Валерий Георгиевич часто говорит про какие-то эпизоды, старается сделать так, чтобы мы прибавляли каждый день. Конкретно про сборную разговора не было. Мы стараемся расти и попасть в сборную России. Уверен, он точно заметит, если я буду готов к этому шагу.

Я пока ещё не Смолов и не Кокорин. Они свои матчи, наверное, уже сыграли. Это их мнение, а я очень хочу попасть в сборную России, ощутить эмоции от гимна. Я уверен, что любой молодой хочет попасть в национальную команду. Тем более сейчас есть такая возможность. Если будет такая возможность, поеду туда с закрытыми глазами», — приводит слова Мелёхина Metaratings.