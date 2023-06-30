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Виктор Мелёхин: я пока не Смолов и не Кокорин. В сборную поеду с закрытыми глазами

Виктор Мелёхин: я пока не Смолов и не Кокорин. В сборную поеду с закрытыми глазами
Виктор Мелёхин и Фёдор Смолов
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Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин рассказал о своём желании выступать за сборную России.

«Валерий Георгиевич часто говорит про какие-то эпизоды, старается сделать так, чтобы мы прибавляли каждый день. Конкретно про сборную разговора не было. Мы стараемся расти и попасть в сборную России. Уверен, он точно заметит, если я буду готов к этому шагу.

Я пока ещё не Смолов и не Кокорин. Они свои матчи, наверное, уже сыграли. Это их мнение, а я очень хочу попасть в сборную России, ощутить эмоции от гимна. Я уверен, что любой молодой хочет попасть в национальную команду. Тем более сейчас есть такая возможность. Если будет такая возможность, поеду туда с закрытыми глазами», — приводит слова Мелёхина Metaratings.

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