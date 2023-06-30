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«Челси» объявил о переходе Николаса Джексона

«Челси» объявил о переходе Николаса Джексона
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Сенегальский нападающий Николас Джексон подписал контракт с лондонским «Челси». Об этом сообщается на официальном сайте «синих».

Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит «Вильярреалу» за 21-летнего футболиста € 37 млн. При этом лондонцы получат выгодные условия по рассрочке платежа. Соглашение с игроком будет действовать на протяжении восьми лет (до июня 2031 года).

В сезоне-2022/2023 на счету Джексона 38 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Джексон забивает в ворота «Атлетико» в матче 38-го тура Ла Лиги.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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