Дешам: французские тренеры по разным причинам недооценены. В том числе и во Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему французские тренеры больше не являются первым выбором клубов в главных европейских чемпионатах.
«Французские тренеры по разным причинам недооценены. В том числе и во Франции. У нас много иностранных тренеров, при этом есть много очень хороших французских безработных тренеров. Мои иностранные коллеги, которые тренируют во Франции, компетентны, это очевидно. И когда они приезжают, их часто окружает большой тренерский штаб, который они выбрали. Это нечасто бывает с французским тренером.
У нас объективно есть недостаток: наша практика иностранных языков. Мы недостаточно хороши в этой области. Иностранный тренер во Франции может не говорить по-французски, это мы допускаем. Езжайте в Италию, Англию или Испанию. Если вы не говорите на языке страны, вас даже не рассматривают на пост тренера. Это просто наблюдение», — приводит слова Дешама RMC Sport, ссылаясь на VSD.
- 30 июня 2023
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