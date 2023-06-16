Дешам высказался о ситуации вокруг Мбаппе и «ПСЖ»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о ситуации вокруг форварда Килиана Мбаппе в «ПСЖ».

«Килиан — это Килиан, он всегда в новостях. Нет раздражения в группе. Килиан — капитан, он часть коллектива, он проводит время со своими партнёрами, нет никаких проблем. Даже когда нет новостей, ты всегда говоришь о нём, это нормально», — приводит слова Дешама RMC Sport.

16 июня сборная Франции встретится с Гибралтаром в квалификации Евро-2024.

Ранее появилась информация, что Мбаппе готов покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. В форварде заинтересован мадридский «Реал» и ряд английских клубов. Контрактное соглашение игрока с парижанами истекает в июне 2024 года. При этом отмечалось, что Мбаппе отказался от опции продления соглашения ещё на один сезон и может стать свободным агентом.

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