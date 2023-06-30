Директор «Интера»: Брозович получил предложение из Саудовской Аравии, решение — за игроком

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Марсело Брозовича в клуб из Саудовской Аравии.

«Феномен саудовского футбола взорвался внезапно. Он угрожает изменить европейский рынок. Мы должны быть начеку, учитывая предложения от их клубов. Брозович? Предложение действительно было. Но в таких случаях решение всегда принимается не клубом, а игроком», — приводит слова Маротты Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что Брозович принял предложение от саудовского «Аль-Насра», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. Отмечалось что «Интер» получит за Брозовича € 23 млн, а сам Марсело — € 100 млн по трёхлетнему контракту, включая бонусы.