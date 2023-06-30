Отец Кузяева: очень рады, что «Бешикташ» проявляет интерес к моему сыну

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал слухи о готовящемся трансфере игрока в «Бешикташ».

«Мы очень рады, что «Бешикташ» проявляет интерес к моему сыну. Однако мы ещё не приняли решение и рассматриваем варианты. Ждём новых предложений», – цитирует Кузяева-старшего Fanatik.

По информации издания, «Бешикташ» сосредоточен на двух кандидатах для усиления линии полузащиты. В первую очередь главный тренер бело-чёрных Шенол Гюнеш заинтересован в переходе Озана Туфана из «Халл Сити», но также большие усилия турецкий клуб прилагает для подписания контракта с Кузяевым, у которого истекает договор с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» сделал 30-летнему Кузяеву официальное предложение, по которому россиянин получит зарплату в размере от € 1,8 млн до € 2,2 млн в год и подписной бонус в € 2,5 млн.