Отец Кузяева: очень рады, что «Бешикташ» проявляет интерес к моему сыну

Адьям Кузяев, отец и агент полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал слухи о готовящемся трансфере игрока в «Бешикташ».
«Мы очень рады, что «Бешикташ» проявляет интерес к моему сыну. Однако мы ещё не приняли решение и рассматриваем варианты. Ждём новых предложений», – цитирует Кузяева-старшего Fanatik.
По информации издания, «Бешикташ» сосредоточен на двух кандидатах для усиления линии полузащиты. В первую очередь главный тренер бело-чёрных Шенол Гюнеш заинтересован в переходе Озана Туфана из «Халл Сити», но также большие усилия турецкий клуб прилагает для подписания контракта с Кузяевым, у которого истекает договор с «Зенитом».
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» сделал 30-летнему Кузяеву официальное предложение, по которому россиянин получит зарплату в размере от € 1,8 млн до € 2,2 млн в год и подписной бонус в € 2,5 млн.
- 30 июня 2023
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