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«Хартс» не претендует на нападающего ЦСКА Адольфо Гайча

«Хартс» не претендует на нападающего ЦСКА Адольфо Гайча
Адольфо Гайч
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«Хартс» не претендует на аргентинского нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча, поскольку команда отправляется на летний предсезонный тренировочный сбор в Марбелью, сообщает Edinburgh Evening News.

По информации источника, по этой же причине команда пока бездействует на трансферном рынке.

Напомним, 24-летний Адольфо Гайч в 16 матчах за «Верону» забил два гола и отдал одну результативную передачу. Он выступает за ЦСКА с 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренцо» за € 8,5 млн. В 30 матчах за московскую команду Гайч забил три гола и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в конце 2025 года. По ходу выступлений за ЦСКА Гайч отправлялся в аренду в «Беневенто» (Италия) и «Уэску» (Испания).

ЦСКА в прошлом сезоне победил в Кубке России и финишировал на втором месте в Российской Премьер-Лиге.

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