Маротта: если Брозович не решит вопрос достаточно быстро, «Интер» уберёт его с рынка

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта предупредил Марсело Брозовича и его потенциальных покупателей, «Аль-Наср» и «Барселону», что им нужно действовать быстро. В противном случае трансфер будет заблокирован клубом.
«Ситуация неопределённая. Как я говорил раньше, это было желание игрока, который хочет изменить свою судьбу. «Интер» не обязан продавать Брозовича, но мы должны оценивать возможности на рынке.
Я думаю, что самая большая проблема в этом случае — это согласование контракта игрока с новым клубом. Мы обсуждаем сложившуюся ситуацию, нужно решить вопрос достаточно быстро, в противном случае мы уберём игрока с рынка», — приводит слова Маротты Tuttomercatoweb.
Переговоры в треугольнике Брозович – «Интер» – «Аль-Наср» продвигаются сложно, поскольку саудовский клуб, улучшив предложение хорвату, одновременно с этим уменьшил сумму отступных, положенных «нерадзурри». «Барселона» наблюдает за процессом со стороны, надеясь улучить момент, чтобы склонить Марсело к переезду в Каталонию.
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