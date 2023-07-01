«Манчестер Сити» готов расстаться с американским голкипером

«Манчестер Сити» согласится продать 28-летнего американского голкипера Закари Стеффена, если будет предложена походящая цена, сообщает ESPN. Интерес к вратарю проявляет «Лестер Сити», выбывший по итогам минувшего сезона из английской Премьер-лиги. Официального предложения по игроку «лисы» пока не сделали. Контракт Стеффена с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года.

Минувший сезон он провёл в аренде в клубе Чемпионшипа «Мидлсбро». Стеффен сыграл за команду из графства Норт-Йоркшир в общей сложности 45 матчей. «Мидлсбро» стал четвёртым в турнирной таблице Чемпионшипа, а затем уступил «Ковентри Сити» по сумме двух матчей первого раунда плей-офф за место в Премьер-лиге.

За предыдущие два сезона Стеффен провёл всего 21 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, став двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги. За карьеру футболист также провёл 29 матчей за сборную США.

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