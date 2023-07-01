Стали известны подробности одного из финансовых нарушений «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» нелегально получил £ 30 млн в сезоне-2012/2013.

Как сообщает The Times, из финансовых отчётов следует, что неизвестный человек из Абу-Даби сделал два перевода по £ 15 млн на счета английского клуба. Платежи были оформлены как спонсорские выплаты от телекоммуникационной компании Etisalat, которая принадлежит государству ОАЭ. Однако УЕФА уверен, что это замаскированные выплаты от владельцев клуба.

Напомним, что Английская Премьер-лига (АПЛ) обвинила «Манчестер Сити» в 115 финансовых нарушениях, начиная с сезона-2009/2010.

Ранее «горожане» сделали требл. Команда выиграла чемпионат (опередив «Арсенал» на пять очков) и Кубок Англии (победа над «Манчестер Юнайтед» — 2:1). Также «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов. В финале главного еврокубка «Манчестер Сити» с минимальным счётом одолел миланский «Интер» (1:0). Стоит отметить, что «горожане» впервые в своей истории стали обладателями этого трофея.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: