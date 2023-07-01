Николо Дзаньоло высказался о возможном переходе в «Ювентус»

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло, ранее выступавший в составе римской «Ромы», высказался о своём будущем в контексте возможного трансфера в «Ювентус».

«Хочу поддерживать форму и быть готовым к предварительному раунду Лиги чемпионов с «Галатасараем» в июле. Счастлив в Стамбуле, буду играть в Лиге чемпионов. Однако если до конца августа поступит предложение, которое будет хорошей возможностью для «Галатасарая» и для меня, тогда примем его во внимание.

Повторяю, если эта возможность сделает счастливыми всех троих – «Галатасарай», меня и «Юве» – очень поддерживаю её. Во всем остальном я счастлив в Турции. Не собираюсь создавать для себя ожидания, что бы ни случилось – всё будет хорошо», — приводит слова Николо Дзаньоло Calciomercato.

Контракт Дзаньоло со стамбульским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Сумма отступных, прописанная в контракте итальянца, – € 35 млн. Ранее СМИ сообщали об интересе к Дзаньоло со стороны «Милана». «Россонери» хотят рассмотреть вариант подписания Дзаньоло в летнее трансферное окно.

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