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Экс-игрок «Ромы» Дзаньоло: «Ювентус» — моя мечта

Экс-игрок «Ромы» Дзаньоло: «Ювентус» — моя мечта
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Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло, ранее выступавший в составе римской «Ромы», признался, что является фанатом «Ювентуса» и мечтает играть за туринский клуб.

«Есть Лига чемпионов или нет — это ничего не меняет. «Ювентус» — моя мечта. С детства я хотел играть за этот клуб. Мой кумир — Погба», — приводит слова Николо Дзаньоло Calciomercato.

Контракт Дзаньоло со стамбульским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Сумма отступных, прописанная в контракте итальянца, – € 35 млн. Ранее СМИ сообщали об интересе к Дзаньоло со стороны «Милана». «Россонери» хотят рассмотреть вариант подписания Дзаньоло в летнее трансферное окно.

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