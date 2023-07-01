Сергей Ребров: важно, чтобы все сборные Украины действовали по одной модели игры

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал матч национальной команды U-21 с Испанией (2:2) в рамках третьего тура группового этапа молодёжного Евро-2023.

«Решил поддержать нашу сборную. Поблагодарил их за то, что они прошли в следующий раунд. Они полностью этого заслужили. Мне интересно посмотреть кандидатов в национальную сборную. Считаю, что у нас много талантливых молодых игроков, к которым нужно найти подход.

Главная задача – подготовить их к национальной команде. И важно, чтобы все сборные действовали по одной модели игры», — приводит слова Реброва ua.tribuna.com.

Ребров ранее уже работал со сборной Украины в качестве ассистента главного тренера. До назначения на пост наставника украинской сборной Ребров тренировал «Аль-Айн».

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