«Шахтёр» проведёт благотворительный матч с «Тоттенхэмом»

Украинский «Шахтёр» объявил, что сыграет благотворительный матч с «Тоттенхэмом». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«Игра состоится 6 августа в 14:00 на домашней арене «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Во время матча будут собраны средства для благотворительного фонда Shakhtar Social, оказывающего финансовую поддержку, гуманитарную и медицинскую помощь детям и семьям по всей Украине.
«Тоттенхэм» также сделает финансовый взнос и дополнительные пожертвования от чистой прибыли от продажи билетов. Это будет первая встреча клубов с 2009 года, когда «Шахтёр» и «Тоттенхэм» играли между собой в Кубке УЕФА, который в том сезоне выиграли горняки.
Стоимость билетов на матч «Тоттенхэм» — «Шахтёр» составит 25 фунтов стерлингов для взрослых и 5 фунтов стерлингов для детей до 18 лет. Также есть семейный пакет (2 взрослых, 2 детей) за 50 фунтов стерлингов», — говорится в заявлении на сайте украинского клуба.
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