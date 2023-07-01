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За переход Клаудиньо во «Фламенго» «Коринтианс» получит солидарную выплату

За переход Клаудиньо во «Фламенго» «Коринтианс» получит солидарную выплату
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Возможный переход нападающего «Зенита» Клаудиньо во «Фламенго» может пополнить денежный баланс «Коринтианса» на € 99 тыс. Об этом сообщает Central do Timao в «Твиттере».

Это солидарная выплата от ФИФА за участие в воспитании 26-летнего футболиста. € 99 тыс. «Коринтианс» получит в том случае, если сделка по переходу Клаудиньо составит € 18 млн. В любом случае клуб получит от суммы возможного перехода 0,55%.

Ранее появилась информация, что «Зенит» хочет выручить с продажи Клаудиньо € 17-18 млн. Игроком активно интересуется «Фламенго», готовый предложить соглашение на три года. Клаудиньо играет за «Зенит» с 2021 года, когда перешёл из «РБ Брагантино». Соглашение нападающего с российским клубом рассчитано ещё на четыре сезона.

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