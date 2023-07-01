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«Аль-Наср» и «Интер» снова ведут переговоры по Брозовичу

«Аль-Наср» и «Интер» снова ведут переговоры по Брозовичу
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Саудовский клуб «Аль-Наср» и итальянский «Интер» возобновили переговоры по поводу трансфера полузащитника Марсело Брозовича, сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что трансфер не состоится, ведь ни сам игрок не соглашался на переход, ни клуб не устраивала предложенная цена (€ 15 млн вместо запрошенных € 23 млн). Ожидался переход хавбека в «Барселону», но испанский клуб пока не может позволить себе подписание хорвата.

Теперь переговоры возобновились. «Аль-Наср» предлагает € 17 млн.

В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Брозович принял участие в 28 матчах, забил три гола и отдал пять результативных передач. До перехода в «Интер» в сезоне-2014/2015 Брозович выступал за «Динамо Загреб». Всего на счету футболиста 369 сыгранных матчей в рамках национальных чемпионатов.

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