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«Барселона» договорилась с турецким вундеркиндом о переходе в команду

«Барселона» договорилась с турецким вундеркиндом о переходе в команду
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Спортивный директор «Барселоны» Деку достиг принципиального соглашения с полузащитником «Фенербахче» Ардой Гюлером о переходе в команду. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере».

Из-за финансовых проблем «Барселона» не сможет подписать игрока в нынешнее трансферное окно, поэтому запланировала трансфер на 2024 год. Сейчас клуб работает над финансовыми вопросами, чтобы быть готовым к переговорам с «Фенербахче» на предстоящей неделе.

Ранее появилась информация, что Гюлер не остался под впечатлением от встречи с Деку и хочет выступать за мадридский «Реал». 18-летнего футболиста называют одним из самых перспективных талантов своего поколения, его хотят подписать многие топ-клубы.

Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне. Видеоролик:

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