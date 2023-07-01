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Грузия — Израиль: текстовая онлайн-трансляция матча молодёжного Евро начнётся в 19:00

Грузия — Израиль: текстовая онлайн-трансляция матча молодёжного Евро начнётся в 19:00
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В матче 1/4 финала чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2023 года встретятся сборные Грузии и Израиля. Команды будут играть стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)» в Тбилиси (Грузия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

U21 ЧЕ-2023. 1/4 финала
01 июля 2023, суббота. 19:00 МСК
Грузия U21
Не начался
Израиль U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Грузия заняла первое место в группе А. Команда победила Португалию (2:0), сыграла вничью с Бельгией (2:2) и Нидерландами (1:1). Израиль стал вторым в группе С. Команда сыграла вничью с Германией (1:1) уступила Англии (0:2) и одержала победу в матче с Чехией (1:0).

Три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года.

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