Грузинская сказка продолжится? На Евро-2023 точно будет сенсационный полуфиналист! LIVE

Всем привет! На молодёжном первенстве континента начинается самое интересное — борьба за места в четвёрке сильнейших, а заодно — за путёвки на Олимпиаду! Сегодня, в первый день июля, определятся первые полуфиналисты.

Сборная Грузии — пожалуй, главная сенсация чемпионата — при неистовой поддержке родных трибун рвётся к медалям. Впереди – сборная Израиля. Вроде бы не самый сложный соперник, но именно эти ребята обошли в группе пока ещё действующего чемпиона Европы — Германию. Как бы ни закончился этот матч, один внезапный полуфиналист нам обеспечен.

Сборная Испании входит в группу претендентов на победу в Евро-2023 U21. В группе испанцы обыграли Хорватию и Румынию, а затем спасли ничью во встрече с Украиной. На очереди у них Швейцария, чудом попавшая в плей-офф. Путёвка в 1/2 финала — в кармане?