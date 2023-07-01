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ФИФА изменит правило офсайда, тестовый режим введут в трёх странах — MD

ФИФА изменит правило офсайда, тестовый режим введут в трёх странах — MD
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Международная федерация футбола изменит правило офсайда. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По итогам совещания ФИФА и IFAB было принято решение изменить определение положения «вне игры». Теперь игрок атакующей команды будет находиться в офсайде, если всё его тело в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник. Отмечается, что это должно сделать игру более динамичной и зрелищной. Правило будет протестировано в низших лигах Италии, Швеции и Нидерландов, после чего будет использоваться в профессиональном футболе. Одним из инициаторов реформы является директор ФИФА по развитию Арсен Венгер.

По современным правилам игрок атакующей команды находится в офсайде, если в момент паса любая часть тела, кроме руки, находится к воротам соперника ближе, чем защитник.

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