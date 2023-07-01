Аршавин: если Коваленко продолжит играть на таком же уровне — точно будет в составе

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что новобранец сине-бело-голубых Александр Коваленко найдёт себе место в составе команды, если продолжит играть на высоком уровне.

«Мы рады, что Саша к нам перешёл. У него есть талант, футболист себя хорошо проявил. Если он продолжит так же играть, то точно найдёт себе место в составе», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, в пятницу, 30 июня, пресс-служба «Зенита» объявила о переходе Коваленко из «Сочи». Соглашение с 19‑летним хавбеком рассчитано до 2028 года.

В сезоне-2022/2023 Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.