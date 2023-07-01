«Лестер» купил защитника «Вулверхэмптона» Коуди
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30-летний защитник Конор Коуди перешёл в «Лестер» из «Вулверхэмптона». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
По информации источника, сумма трансфера составила € 8,6 млн + 1,15 € млн в виде бонусов. Контракт футболиста с «лисами» будет действовать до конца июня 2026 года.
Коуди выступал за «Вулверхэмптон» на протяжении восьми лет (с 2015 года). В сезоне-2022/2023 он защитник выступал за «Эвертон» на правах аренды. На счету англичанина 25 матчей за «ирисок» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
В субботу, 1 июля, также стало известно, что «Лестер» усилился хавбеком «Тоттенхэма» Гарри Уинксом.
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