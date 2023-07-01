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Хорват Майер интересен «Байеру» и «Вольфсбургу»

Хорват Майер интересен «Байеру» и «Вольфсбургу»
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«Байер» и «Вольфсбург» намерены усилиться полузащитником «Ренна» Ловро Майером, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, оба немецких клуба в данный момент находятся на ранней стадии переговоров с «Ренном», однако будут прилагать все усилия, чтобы выиграть друг у друга борьбу за хорватского хавбека.

В сезоне-2022/2023 на счету Майера 37 матчей за «Ренн» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Полузащитник также провёл семь игр за сборную Хорватии на чемпионате мира, в которых отметился одним голом. С национальной командой футболист завоевал бронзовые медали этого турнира.

Майер выступает за «Ренн» с августа 2021 года. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027-го. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Майеру со стороны мадридского «Атлетико».

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