Хорват Майер интересен «Байеру» и «Вольфсбургу»

«Байер» и «Вольфсбург» намерены усилиться полузащитником «Ренна» Ловро Майером, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, оба немецких клуба в данный момент находятся на ранней стадии переговоров с «Ренном», однако будут прилагать все усилия, чтобы выиграть друг у друга борьбу за хорватского хавбека.
В сезоне-2022/2023 на счету Майера 37 матчей за «Ренн» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Полузащитник также провёл семь игр за сборную Хорватии на чемпионате мира, в которых отметился одним голом. С национальной командой футболист завоевал бронзовые медали этого турнира.
Майер выступает за «Ренн» с августа 2021 года. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027-го. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Майеру со стороны мадридского «Атлетико».
- 1 июля 2023
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