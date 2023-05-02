«Атлетико» хочет видеть в своей команде Ловро Майера

Полузащитник «Ренна» Ловро Майер попал в сферу интересов «Атлетико», сообщает Todofichajes.
По информации источника, мадридский клуб намерен подписать хорвата предстоящим летом. Стоимость потенциальной сделки оценивается в € 20 млн.
Сообщается, что «матрасники» связывались с представителями Майера ещё прошлым летом, но тогда клубу не удалось договориться с «Ренном». Футболист привлёк внимание Диего Симеоне игровым сходством с товарищем по сборной Лукой Модричем.
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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В текущем сезоне на счету Майера 37 матчей за «Ренн» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Хорватский хавбек также провёл семь игр за сборную Хорватии на чемпионате мира, в которых отметился одним голом. С национальной командой футболист завоевал бронзовые медали этого турнира.
Майер выступает за «Ренн» с августа 2021 года. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
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