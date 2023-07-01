Арбитр, конфликтовавший с Моуринью, не будет судить в следующем сезоне — Sky Sport

Арбитр Марко Серра не будет включён в список судей на следующий сезон итальянской Серии А. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отсутствие арбитра связано с техническими причинами, но федерация также приняла во внимание конфликтную ситуацию в матче 24-го тура чемпионата Италии «Кремонезе» — «Рома» (2:1). Комиссия посчитала, что Серра действовал некорректно.

В матче с «Кремонезе» главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил прямую красную карточку после непродолжительной перепалки на боковой линии. Позже португальский тренер прокомментировал случившийся инцидент, намекнув на то, что арбитр, с которым он вступил в перепалку, из Турина, а следующая игра у «Ромы» — с «Ювентусом». Также Жозе отметил, что арбитр разговаривал неподобающим образом.