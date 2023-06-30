Моуринью отказался от четырёхкратного увеличения зарплаты в Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» делал предложение главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, саудовский клуб предлагал португальскому специалисту контракт с зарплатой € 30 млн в год, главный тренер «Ромы» ответил отказом. Отмечается, что в итальянском клубе Моуринью получает € 7,5 млн за сезон.
60-летний Моуринью работает с «Ромой» с июля 2021 года. Итальянский клуб располагается на шестом месте Серии А с 60 очками. В прошлом сезоне специалист выиграл с римским клубом Лигу конференций. Контракт португальского тренера с итальянской командой рассчитан до июня 2024 года.
В минувшем сезоне Моуринью довёл команду до финала Лиги Европы. Там римская команда сыграла с «Севильей», но потерпела поражение (1:1 в основное и дополнительное время, 1:4 по пенальти).
Моуринью оскорбил судью после финала Лиги Европы:
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