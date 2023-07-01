«Амкал» занял третье место в Медиалиге и пробился в Кубок России

Завершился матч за третье место Медийной футбольной лиги, в котором встречались «Амкал» и «Бей Беги». «Амкал» одержал победу с минимальным счётом.

Единственный гол в матче забил Евгений Маричев, открывший счёт на 67-й минуте после передачи Дмитрия Кузькина.

Таким образом, «Амкал» стал одной из трёх медиафутбольных команд, получивших право принять участие в Фонбет Кубке России предстоящего сезона. В турнире также сыграют финалисты Медиалиги: 2DROTS и «Родина Медиа».

В прошлом сезоне «Амкал» уже принимал участие в Кубке России. В первом раунде Пути регионов команда обыграла «Зоркий» (1:1, 8:7 по пенальти), а затем победила «Тверь» со счётом 1:0. В 1/64 финала «Амкал» уступил санкт-петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 по пенальти).