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«Амкал» занял третье место в Медиалиге и пробился в Кубок России

«Амкал» занял третье место в Медиалиге и пробился в Кубок России
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Завершился матч за третье место Медийной футбольной лиги, в котором встречались «Амкал» и «Бей Беги». «Амкал» одержал победу с минимальным счётом.

Единственный гол в матче забил Евгений Маричев, открывший счёт на 67-й минуте после передачи Дмитрия Кузькина.

Таким образом, «Амкал» стал одной из трёх медиафутбольных команд, получивших право принять участие в Фонбет Кубке России предстоящего сезона. В турнире также сыграют финалисты Медиалиги: 2DROTS и «Родина Медиа».

В прошлом сезоне «Амкал» уже принимал участие в Кубке России. В первом раунде Пути регионов команда обыграла «Зоркий» (1:1, 8:7 по пенальти), а затем победила «Тверь» со счётом 1:0. В 1/64 финала «Амкал» уступил санкт-петербургской «Звезде» (2:2, 2:4 по пенальти).

Winline Медиалига. 3-й сезон. Матч за 3-е место
01 июля 2023, суббота. 17:00 МСК
Амкал
Москва
Окончен
1 : 0
Бей Беги
Москва
1:0 Маричев – 67'
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