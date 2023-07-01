Властимил Петржела: возможный уход Вендела — это не потеря для «Зенита»

Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный уход полузащитника Вендела из команды.

«Возможный уход Вендела — это не потеря для «Зенита». Клубу не составит проблем заменить даже такого игрока, потому что в команде есть хорошие футболисты», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2022/2023 на счету Вендела 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и пятью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 24 млн. Сине-бело-голубые по итогам прошедшего сезона стали чемпионами России. 15 июля «Зенит» сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России.