«Спасибо за эмоции в Варшаве и в Кубке». «Спартак» поздравил Бакаева с днём рождения

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев сегодня, 1 июля, празднует своё 27-летие. С днём рождения футболиста поздравил московский «Спартак», воспитанником которого он является. Запись опубликована в телеграм-канале.

Зелимхан Бакаев находился в структуре московской команды с 2007 по 2022 год, прервавшись лишь на время аренды в тульский «Арсенал» в сезоне-2018/2019. Всего за «Спартак» Бакаев в 105 матчах забил 14 голов и отдал 29 результативных передач. Стороны не смогли договориться о новом контракте, поэтому летом 2022 года Бакаев стал игроком «Зенита» на правах свободного агента, выиграв с новой командой два трофея — столько же, сколько за весь период в «Спартаке».

Контракт Бакаева с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.