Саудовский клуб предложил Силве € 90 млн в год, «Барса» и «ПСЖ» также хотят купить игрока

Ряд клубов заинтересованы в приобретении полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы, сообщает Sky Sports.

Луис Энрике, который скоро может стать главным тренером «ПСЖ», хочет, чтобы клуб подписал Бернарду. Силва хорошо знаком со спортивным директором парижан Луишем Кампушем, с которым они пересекались в «Монако». Отмечается, что Бернарду уже сообщил «Манчестер Сити», что хочет покинуть клуб.

Сообщается, что клуб из Саудовской Аравии предложил португальскому полузащитнику зарплату € 90 млн в год. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Аль-Насра», за который выступает соотечественник Силвы Криштиану Роналду.

В число клубов, интересующихся Силвой, также вошла «Барселона». Однако сине-гранатовые вряд ли смогут заплатить € 87 млн, которые запрашивает «Манчестер Сити».