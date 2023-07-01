«Аль-Наср» может подписать Бернарду Силву в случае провала с Зиешем
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Саудовский клуб «Аль-Наср» может подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, если трансфер Хакима Зиеша сорвётся, сообщает CBS Sports.
Зиеш был близок к переходу в «Аль-Наср», но не прошёл медицинский осмотр, после чего клуб снизил предлагаемую игроку зарплату на 40%. Марокканец не согласился с новым предложением.
Если сторонам так и не удастся уладить противоречия, то «Аль-Наср» переключится на португальского хавбека Бернарду Силву.
Также на игрока претендуют сильные европейские команды, такие как «Барселона» и «ПСЖ».
Руководство «Аль-Насра» надеется, что Криштиану Роналду (выступающий с середины минувшего сезона за саудовский клуб), будучи соотечественником Силвы, сможет переманить его в команду.
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