«Аль-Наср» может подписать Бернарду Силву в случае провала с Зиешем

Саудовский клуб «Аль-Наср» может подписать полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, если трансфер Хакима Зиеша сорвётся, сообщает CBS Sports.

Зиеш был близок к переходу в «Аль-Наср», но не прошёл медицинский осмотр, после чего клуб снизил предлагаемую игроку зарплату на 40%. Марокканец не согласился с новым предложением.

Если сторонам так и не удастся уладить противоречия, то «Аль-Наср» переключится на португальского хавбека Бернарду Силву.

Также на игрока претендуют сильные европейские команды, такие как «Барселона» и «ПСЖ».

Руководство «Аль-Насра» надеется, что Криштиану Роналду (выступающий с середины минувшего сезона за саудовский клуб), будучи соотечественником Силвы, сможет переманить его в команду.