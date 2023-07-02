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Жорже Жезуш стал главным тренером «Аль-Хиляля»

Жорже Жезуш стал главным тренером «Аль-Хиляля»
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Бывший тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш возглавил «Аль-Хиляль». Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба. Детали сотрудничества на данный момент не разглашаются.

Португальский специалист за время своей тренерской карьеры работал с такими командами, как «Бенфика», «Спортинг», «Брага» и «Фламенго». 68-летний наставник уже возглавлял «Аль-Хиляль» в сезоне-2018/2019. Тогда команда из Эр-Рияда под его руководством смогла завоевать Суперкубок Саудовской Аравии.

Не так давно стало известно, что Жезуш покинул пост главного тренера «Фенербахче».

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