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Мирча Луческу: отклонил очень хорошие предложения. Я не сбежал и никого не предал

Мирча Луческу: отклонил очень хорошие предложения. Я не сбежал и никого не предал
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу заявил, что отклонил предложения других клубов, чтобы остаться в украинском.

«Легко быть человеком, когда ты преуспеваешь. Гораздо сложнее, когда кажется, что все против тебя. Было очень важно, чтобы футбол продолжался, в очень сложных условиях. Мы играем без болельщиков. Телевидение меньше привлечено. Тренировки прерываются. Было, что матч был остановлен за пять минут до завершения. Пауза длилась час, после чего мы продолжили.

Из-за очень долгих поездок я оказался в ситуации, когда мне пришлось делать операцию по поводу коксартроза. Я пересекал границу дважды в неделю. Каждый раз это длилось полтора часа. Но я не сбежал и никого не предал. Я отклонил очень хорошие предложения. Я все ещё в строю, хоть я и самый старший тренер в европейском футболе. Или даже в мировом. Мною двигает страсть к футболу и уважение к людям», — приводит слова Луческу Antena 3.

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