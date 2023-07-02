Хацкевич — о Луческу: какому ещё тренеру дали бы работать после четвёртого места?

Бывший главный тренер «Ротора» и киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил работу Мирчи Луческу на посту главного тренера киевлян.

«Прогресса у «Динамо» за последние два года я не вижу. Именно по футбольным моментам, по игре. Результат и игра мне не нравятся. Лига конференций — уровень «Динамо»? Почему-то всегда падает результат. Лига чемпионов — нет, вторая ЛЧ — нет, Лига Европы — из группы даже не выходим. Сейчас уже с опаской смотришь на Лигу конференций — там тоже есть хорошие команды.

А ещё и чемпионат сейчас — четвёртое место. Какому ещё тренеру дали бы работать после четвёртого места?» — приводит слова Хацкевича ua.trubuna.com.

Контракт румынского тренера с киевлянами истекает в конце следующего сезона. Прошедший розыгрыш УПЛ «Динамо» завершило на четвёртой позиции.