Карлес Пуйоль отреагировал на завершение карьеры Фабрегаса

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на заявление полузащитника Сеска Фабрегаса о завершении карьеры футболиста.

«Поздравляю с прекрасной карьерой. Рад был разделить с тобой все эти моменты. Удачи на новом этапе. Люблю тебя, друг», — написал Пуйоль в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 36-летний испанец в скором времени планирует начать тренерскую карьеру.

Фабрегас дебютировал во взрослом футболе в 2003 году в составе «Арсенала». За свою игровую карьеру он завоевал 16 титулов. Испанец становился чемпионом Европы (дважды) и мира, а также брал титулы в Англии (с «Челси» в сезоне-2014/2015) и Испании (с «Барселоной» в сезоне-2012/2013).

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